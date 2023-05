Stefania D'Ambrosio presenta il nuovo progetto "Per Umberto Bindi"

Martedì 23 maggio alle 18,30, presso il teatro Arciliuto di Roma, il giornalista e critico musicale John Vignola presenterà il nuovo album di Stefania D’Ambrosio intitolato “Per Umberto Bindi”, interamente dedicato all’indimenticabile cantautore genovese.

Con la sua voce inconfondibile e raffinata, Stefania D’Ambrosio ci porta nel mondo del “Maestro” facendoci riscoprire non solo i grandi successi ma anche alcuni brani apparentemente di nicchia e profondamente personali dell’Artista, con gli arrangiamenti di Michele Micarelli che seguono fedelmente la strada magicamente tracciata al pianoforte da Bindi. Il risultato è un disco di grande valore artistico, con la voce di Stefania che esprime le note, la passione, la pura bellezza dell’opera dell’artista ligure.

Il progetto discografico, nato in collaborazione con Paolo Dossena, è già da alcuni giorni su tutte le piattaforme digitali ed in formato CD, prodotto da Stefania D’Ambrosio & Michele Micarelli per DELTA ITALIANA, label promossa e distribuita da COMPAGNIA NUOVE INDYE, con il Patrocinio del “Premio Bindi”. Si tratta della prima uscita della collana “Quando L’INTERPRETE incontra i GRANDI AUTORI”. Con questa prima pubblicazione si concretizza il percorso artistico di Stefania D’Ambrosio, iniziato già dai primi incontri con Umberto Bindi, suo caro amico, a cui è rimasta molto legata insieme a Michele Micarelli, musicista e arrangiatore del cantautore genovese.

L’album è impreziosito anche dalla presenza della voce di Vittorio De Scalzi che interpreta “Letti” uno dei principali brani del repertorio di Bindi con il testo scritto da Renato Zero. L’intera pubblicazione è stata realizzata con registrazioni dal vivo tratte dai numerosi concerti dedicati a Bindi, concerti iniziati dal 2007con tutto il calore e le emozioni del suono analogico, con tutte le sfumature che solo la musica dal vivo può donare, con la voglia e l’intento di continuare su questa strada per sensibilizzare e valorizzare il prezioso repertorio dei nostri grandi Autori.

Durante la presentazione saranno raccontati aneddoti, curiosità, incontri con altri grandi Artisti e la quotidianità che Stefania D’Ambrosio ha condiviso artisticamente ed umanamente con Umberto Bindi. Michele Micarelli accompagnerà al piano Stefania che interpreterà alcuni brani per lei particolarmente significativi.