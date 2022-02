Giovedi 10 marzo 2022

STEF BURNS & PEPPINO D'AGOSTINO

"Stammi Vicino Tour 2022"



È una collaborazione che va avanti da molti anni all’insegna di una reciproca stima e una grande amicizia quella tra Stef Burns, chitarrista elettrico e cantautore californiano – sul palco con Vasco Rossi dal 1995 – e Peppino D’Agostino, virtuoso italiano trapiantato negli Stati Uniti - eletto nel 2007 miglior chitarrista acustico al Guitar Player Readers Choice Award. Il duo, che ha realizzato insieme anche l’album Bayshore Road edito nel 2005 per Favored Nations, etichetta di Steve Vai e composto la musica per il singolo di Vasco Rossi da cui prende il nome il tour “Stammi Vicino”, torna sui palchi in Italia a Marzo.



«”Stammi Vicino” ci sembrava il giusto messaggio da trasmettere in questo momento particolare, il mondo della musica ha bisogno di supporto e di scambio tra gli artisti e il pubblico, è per questo che abbiamo ripreso il titolo della canzone a cui abbiamo collaborato come nome del tour » dichiarano Stef Burns e Peppino D’Agostino «Le nostre sonorità sono complementari, questa collaborazione ci da sempre l’occasione di metterci alla prova e fare quello che più ci piace: sperimentare e fondere tecnica e passione».



Dalle ore 19.30 cena alla carta

Dalle ore 21.30 live music

Info & prenotazioni: 348.5535771 o tramite il sito www.killjoy.it