"Stasera mi butto", graffiante satira di Giancarlo Fares

Sabato 21 maggio ore 21 e domenica 22 maggio ore 18 in scena al Teatro Tor Bella Monaca STASERA MI BUTTO. Una finestra aperta tra ironia e dramma con Mario Zamma, Alessia Fabiani, Salvo Buccafusca e con la regia di Giancarlo Fares. Prodotto da Le Ombre di Platone e Generazioni Spettacolari.



Un mondo imperfetto nel quale c'è chi reagisce e chi, invece, subisce con conseguenti danni fisici, morali, psicologici. Una finestra aperta tra ironia e dramma, anche alla luce della crescente invadenza esercitata dai media, che costituisce lo spunto e l'innesco di una graffiante satira di costume che ruota attorno a Leonida, impiegato comunale con un divorzio alle spalle e una nuova e giovane compagna con la quale non sa decidersi a iniziare un rapporto più solido e continuativo.

Leonida allora decide di salire sul terrazzo del palazzo in cui abita e, in bilico sul muretto di recinzione, minaccia di gettarsi nel vuoto se non sarà disposta l’immediata ripetizione della partita in questione: impresa da moderno Don Chisciotte, impegnato a portare avanti, costi quel che costi, una protesta che difficilmente potrà contare sul convinto consenso dell’opinione pubblica e toccare il cuore dei cosiddetti “poteri forti”.

La situazione si complica con l’irruzione sul terrazzo di Gualtiero Goffredi, conduttore dei notiziari trasmessi da una scalcinata tv privata: riuscito fortuitamente a entrare in contatto con il contestatore, il cronista non si lascia sfuggire l’occasione di intervistare Enea in diretta, sollecitando in ogni modo possibile la morbosa curiosità del pubblico che segue da casa. Un’occasione più unica che rara, che l’uomo, in un tragicomico confronto con l’aspirante suicida, cerca di sfruttare nel più cinico dei modi, infischiandosene alla grande dei risvolti umani della vicenda e del rischio di possibili esiti drammatici che essa comporta.

Una situazione paradossale che costituisce lo spunto e l’innesco di una graffiante satira di costume. Un riflettore puntato, tra comicità e dramma, oltreché sulla crescente invadenza esercitata dai media, anche e soprattutto sull’ambiguità, la fragilità e la sostanziale insicurezza che affliggono i rapporti interpersonali di questo primo scorcio di terzo millennio.