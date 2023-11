"Stars (t) - il risveglio nel cielo dell’arte", la mostra

Dall’ 8 al 14 dicembre 2023 Medina Art Gallery presenta la Mostra Collettiva di Arte Contemporanea “stARS (T) - Il risveglio. Nel cielo dell’arte” nella galleria di via Merulana 220, a Roma.



L’evento di opening si terrà il giorno sabato 9 dicembre presso Medina Art Gallery di Via Merulana 220, con la presentazione di Chiara Croci e critica di Benito Corradini alle ore 18:00.



Il titolo della mostra collettiva nasce da un gioco di parole che unisce tre termini: quello di arte, di inizio inteso come risveglio e di stelle. La mostra stARS (T) è un incontro tra opere uniche, diverse e figlie del personale vissuto di ciascun artista; si tratta di un dialogo tra autori di poetiche differenti e dunque un percorso espositivo che indaga la bruciante interiorità degli artisti che, come fossero delle stelle facenti parte di un firmamento, illuminano uno spazio vuoto comunicando la propria interiorità. stARS (T) è un lavoro corale in cui gli artisti coinvolti si confrontano con i loro sentimenti più profondi, le loro emozioni, passioni, inquietudini… risvegliando, attraverso l’arte, ciò che è custodito nella loro anima.



L’arte si fa strumento tramite cui esprimere il proprio vissuto, comunicare agli altri il proprio mondo intimo e riflettere sul significato che ciascuno attribuisce a questa dimensione. È anche un prezioso mezzo attraverso il quale acquisire una profonda consapevolezza personale: l’obiettivo di stARS (T) è scoprire se stessi attraverso l’arte, che prende vita e si concretizza immergendosi nell’infinito spazio delle stelle, dove ciascun artista sceglie la propria e ritaglia angoli di cielo riempiendoli di emozioni e suscitando impressioni, sensazioni e riflessioni.



Questo processo parte dall’evoluzione personale e spirituale di ciascun artista che mette in risalto il proprio essere per esprimerlo con coraggio anche quando esso deriva da sofferenze; così come la perla nasce da un meccanismo di difesa della conchiglia anche lo spirito creativo cresce e viene alimentato giorno dopo giorno nonostante le difficoltà generando, come risultato finale, capolavori di grande bellezza.