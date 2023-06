Staring at the sun VII, la mostra

Sarà inaugurata venerdì 16 Giugno ore 17.00 presso la Galleria Il Leone di Roma la mostra internazionale “STARINGF AT THE SUN VII”, curata da Rosi Raneri. La mostra intende sviluppare a livello visivo il pensiero dell’attesa intesa come rinascita manifestare la potenza dello spirito assoluto come concausa delle forme sensibili, di in infinito atteso e percepito attraverso l'orizzonte.



La rassegna espositiva intende quindi dimostrare come l’immaginazione, la volontà e il pensiero artistico sappiano immensamente generare e attendere L’immaginazione può pertanto superare la realtà in una forza più elevata e sublime attraverso varie << possibilità >>, come sosteneva Paul Klee un viaggio complesso, tortuoso, che tuttavia cela in sé la promessa di giungere più vicino al «cuore della creazione», come ebbe a dire egli stesso: «Più vicino del consueto al cuore della creazione, ma

ancora non abbastanza vicino».

Espongono gli artisti:



SABINE BRAUER, KARINA FINKENAU, CARLA LUPI, BERNARD PINEAU, REBIE PICAZO RAMOSO, KONRAD HELLFEUER, ROSI RANERI, SQUARCIA