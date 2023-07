La notte del 10 agosto, è conosciuta come la notte di San Lorenzo ovvero delle stelle cadenti. Ciò deriva dal fatto che il santo venne martirizzato su rogo proprio in quella notte e, secondo leggenda, le stelle che cadono rappresenterebbero le sue lacrime. Da qui la credenza secondo cui chi ricorda il santo guardando le sue "lacrime", vede realizzato un desiderio, tradizione poi mutuata tout court nell’usanza di cercare con lo sguardo una stella cadente per esprimere un desiderio da realizzare.



In realtà, le "stelle cadenti" altro non sono che particelle di polvere rilasciate da una cometa che ruota intorno al Sole. Entrando a gran velocità nell'atmosfera, tali polveri cedono energia agli atomi e alle molecole di cui è composta l’atmosfera stessa. Cosicché, allorquando l'energia viene riemessa, si crea una scia di luce nel cielo.



L’assunto da cui muove “Star Wishes Night”, “la Notte delle Stelle dei Desideri”, è l’idea che queste scie siano strascichi di energia luminosa in movimento, così vicino a noi in questo periodo dell’anno. Quindi, possiamo approfittarne per godere della loro vista e, perché no, trarne vitalità, stimoli, suggestioni per noi e i nostri desideri. Questo momento sonoro trarrà diretta ispirazione dalle energie del cielo e dei partecipanti, i cui desideri potranno essere suggestione stessa delle note che si dipaneranno nell’atmosfera.



L'ensemble è costituito da musicisti di eccellenza ognuno nei propri strumenti e proporrà delle sonorità che potranno originare da spunti di Ambient, Space Jazz, Kosmische, Minimal, World, Fusion, senza confini e soluzione di continuità, alla ricerca di armonie oniriche e alchimie inaspettate.

Complice di questa ventura sarà senz’altro il luogo del “Teatro in Stalla”, Locus amoenus, bucolico, sperduto nella campagna di Ostia Antica e perciò ideale per osservare la volta stellata in questa notte estiva.



Nicola ALESINI - saxes, electronics



Alex BARBERIS - drums, percussion