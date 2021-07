Da Star Wars a Game of Thrones, il grande cinema in concerto

Il 16 luglio il ricco cartellone di “Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno” - la rassegna estiva giunta alla sesta edizione che si svolge al Teatro Romano - presenta L'Orchestra Sinfonica Città di Roma in "II grande cinema in concerto. Da Star Wars a Game of Thrones".

Un concerto in cui i film sono i protagonisti della scena, suonato da un'orchestra e in cui un Video Artist suona le immagini in tempo reale, guidato dal maestro Pier Giorgio Dionisi. Orchestra, soprano, corpo di ballo e video art riuniti per uno show aumentato, in cui le arti si muovono insieme in un ambiente immersivo per rivivere in modo completamente innovativo le emozioni dei grandi film che hanno fatto la storia del cinema.

Inizio spettacolo ore 21:15.

Foto da Facebook @OstiaAnticaTeatroRomano

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...