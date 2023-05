Stappa Roma Festival all'Ippodromo di Capannelle

Nella storica cornice dell’ippodromo di Capannelle, vi aspetta lo Stappa Roma festival. Cinque settimane di romanità e di divertimento dal 1 Maggio al 4 Giugno si alterneranno proiezioni di cinema d’autore, concerti, spettacoli, dj set, domenica in famiglia il tutto deliziato da ottimo cibo. Si parte con l’opening party: “Scampagnata Romana” il Primo Maggio, con Stornellata tra “Amici”, con Corrado Amici, musica, djset per poi proseguire ogni giorno con un tema.



A seguire nel dettaglio:



La settimana inizia con i “Lunedì di Albertone”, proiezioni di cinema d’autore in cui il protagonista è il nostro Albertone nazionale.



Il Martedì si prosegue con la Comedy di Art of You Roma in cui artisti emergenti romani si alterneranno sul grande palco del festival, mettendo in pratica quello appreso nella scuola, il tutto coadiuvato da un artista professionista che li guiderà. Improvvisazione, teatro, sketch comedy, stand up comedy: “ArtYOU Roma” nasce dalla volontà di far dialogare questi mondi. Linguaggi diversi ma concretamente e invisibilmente legati l’uno all’altro



Il Mercoledì dedicato agli Stornelli Romani con il Trio Monti. Il Trio Monti nasce dall’idea di tre giovani amici romani doc, naturalmente appassionati alle canzoni che, fin dall’infanzia, ogni romano ascolta e impara nelle case, nelle strade, nelle piazze.

Partendo da un’attenta ricerca sulle origini della canzone romana, che risalgono alla notte dei tempi, il Trio Monti affronta i grandi temi della tradizione popolare romana, cercando di restituirne la sonorità originaria fatta di voce, chitarra e mandolino, ma con arrangiamenti originali che esplorano il linguaggio musicale a 360 gradi. Il repertorio del Trio si compone quindi anche di molti brani originali, nel tentativo di dare voce e vita nuova ad una tradizione longeva e ricchissima di contenuti ancora attuali.



Il Giovedì dalle ore 19:00 OPEN SPACE Live di Radio Nsl con gli artisti romani emergenti e Vip condotti da Vincenzo Santoro a seguire proiezione della semifinale di coppa dell’AS Roma o tanta musica con Codice 99 o Jam Session.



Il Venerdì e Sabato musica, intrattenimento e divertimento con live e djset, chi vorrà potrà ballare fino a tarda notte scalzi sul prato.



Domenica in famiglia a partire dalle 12:00 a cura di Giulia Anania una rassegna conviviale e gratuita Boni come er Pane che ogni Domenica canterà musica, poesia, saperi e sapori - tra dialetto e lingue del mondo in un parco bellissimo e iconico, che profuma di storia.



Ogni giorno a partire dalle 18:00 djset e ristoranti aperti, si potrà mangiare da Raro Hamburger e L’Apizzetta a cura Dar Ciriola con special guest, dal venerdì alla domenica, con la Norcineria Mancini e le paste romane di Sande.



Stappa Roma festival è un’occasione imperdibile per godersi uno dei più bei parchi della capitale, rilassandosi e vivendo Roma attraverso gli scorci del passato e gli artisti emergenti.



QUANDO E DOVE

Dal 1 Maggio al 4 Giugno

Da Lunedì al Giovedì 18:00 alle 23:30

Venerdì e Sabato 18:00 alle 02:00

Domenica dalle 12:00 alle 23:30



PRESSO

Ippodromo Capannelle

Via Appia Nuova 1255



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

+ 39 0692948551



Gallery







www.sartidelgusto.it