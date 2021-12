Stanlio e Ollio fanno cento (1921-2021)



17 Dicembre 2021, Ore 16-20



Casa del cinema

Largo Marcello Mastroianni 1, Roma





Per i 100 anni dall’esordio del duo più amato della storia del cinema, l’Istituto cinematografico dell’Aquila “La lanterna magica” con il Progetto “S.O.S. Stanlio e Ollio: salviamo le versioni italiane dei film di Laurel & Hardy”, presenta un pomeriggio interamente dedicato a Laurel e Hardy, con la proiezione de “I fratellini”(Brats e Below Zero), col primitivo doppiaggio italiano del 1938 ad opera di Carlo Cassola e Paolo Canali e l’anteprima nazionale del film antologico “Per qualche merendina in più” (Night Owls, Be Big, A Perfect Day e Oliver the Eighth), con i doppiaggi di Carlo Croccolo, Fiorenzo Fiorentini, Alberto Sordi e Mauro Zambuto. A seguire presentazione del volume “Il comico sentimentale”, di Enzo Pio Pignatiello, edito dall’Istituto cinematografico dell’Aquila, dedicato al regista Leo McCarey, figura chiave nella formazione della coppia comica. Tra le altre rarità recuperate e proiettate, spicca, dopo 87 anni, l’unico frammento ad oggi esistente della versione italiana del film-rivista all’epoca censurato “La Grande Festa” (Hollywood Party, 1934), ritrovato dal collezionista Lorenzo Bassi e recuperato dal Progetto “S.O.S. Stanlio e Ollio”.

Con la partecipazione di Enzo Pio Pignatiello, Simone Santilli, Paolo Venier (Direzione artistica Progetto SOS Stanlio e Ollio), Emanuela d’Innocenzo e Pierluigi Rossi (Coordinamento scientifico-culturale Progetto SOS Stanlio e Ollio), Ignazio Gori, Lorenzo Bassi e Franco Longobardi.