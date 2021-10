Stand up poetry al Teatro Trastevere: spettacolo di e con Lorenzo Maragoni

Stand up poetry comincia con un uomo sul palco che dice poesie, e da lì può solo peggiorare.

di e con Lorenzo Maragoni

Finalista nazionale Lega Italiana Poetry Slam 2019 e 2021

Menzione speciale al premio Sinestetica 2021

Vincitore Bologna in Lettere (sez. poesia orale e performativa) 2021



Stand up poetry è uno spettacolo che comincia con un uomo sul palco che inizia a dire delle poesie, e da lì può solo peggiorare. Una specie di "streetpoetry" col tentativo di usare la poesia come sguardo sul mondo e sulla vita quotidiana. Cinquanta minuti di testi originali fatti al 90% di poesia performativa e al 10% di tracce di stand up comedy, cercando e non riuscendo a trovare una lingua che possa parlare in modo disperato e autoironico del tempo presente. Attraverso il racconto della vita quotidiana, in pezzi brevi a metà tra il teatro e un concerto senza musica, si confronta con i temi classici della poesia: l'amore, l'identità, la vita ai tempi del tardo capitalismo, la stessa poesia.



Lorenzo Maragoni è nato a Terni e vive tra Padova e Roma. Dal 2010 lavora come regista, autore e attore con la compagnia Amor Vacui, menzione speciale al Premio Scenario 2017, e collabora con istituzioni come il Teatro Stabile del Veneto e l'Università degli Studi di Padova. Nel 2018 inizia a partecipare al circuito italiano della Lega Italiana Poetry Slam, di cui nel 2019 è finalista nazionale. Nel 2021 riceve una menzione speciale al premio Sinestetica per videopoesie, e risulta vincitore del premio Bologna in Lettere, nella sezione dedicata alla poesia orale e performativa.



