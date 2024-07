Stand-Up Comedy con Scomedy Project

Venerdì 5 Luglio al Casale Alba Due nuovo appuntamento con la comicità. Scomedy Rise - 7th Edition è l'evento in programma.

20.30 cena sociale

21:30 spettacolo di stand-up comedy

Ingresso libero



COME ARRIVARE AL CASALE ALBA 2

Il Casale Alba 2 si trova all’interno del Parco di Aguzzano. Le entrate più vicine sono situate in via Fermo Corni e all’angolo tra via Emanuele Paternò di Sessa e via Gina Mazza. Le fermate autobus più vicine sono del 341, 350 e il 311. La metro più vicina è Rebibbia, linea B