Stand-up comedy da Celestino a San Lorenzo

Il 25 ottobre, al Bar Celestino, nel cuore di San Lorenzo, preparatevi a una notte di comicità esplosiva. Questo iconico locale, tra i più antichi di Roma, si trasformerà in un palcoscenico di divertimento, pronto a ospitare gli spettacoli dei migliori comici della scena romana.

La serata inizierà alle 21:30, quando le luci si abbasseranno e il palco si illuminerà con il talento irresistibile di alcuni degli stand-up comedian più acclamati di Roma. Il Bar Celestino si trasformerà in un fiume di risate, grazie agli spettacoli esilaranti di Giovanni Bellotti, Luigi Distefano, Andrea Buzzi, Nicola Ciuffo, Giuseppe Germinario, Lorenzo Garmiele, Biagio Mauro Faviere e Gianmarco Orlando. Ogni comico porterà il proprio stile unico, regalando al pubblico una serata di umorismo puro e genuino.

L'ingresso? Totalmente gratuito! Questo significa che potrete godervi lo spettacolo senza pensieri, immersi nell'atmosfera calorosa e accogliente del Bar Celestino. La serata non si tratta solo di spettacoli comici, ma di un'esperienza condivisa, un momento in cui le persone si uniscono per ridere, scherzare e dimenticare le preoccupazioni quotidiane.



Il Bar Celestino attende tutti per un viaggio nel mondo del buon umore, della condivisione e, soprattutto, delle risate.