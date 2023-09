"Let it beer", Stand-up comedy contest

Let It Beer presenta la prima semifinale del Let It Comedy!, il contest di stand-up comedy dal vivo più bello del mondo.

Il Let It Beer di Roma in Piazza delle Crociate, 26/28 è pronto ad accogliere la prima semifinale del Contest di Stand-Up Comedy dal vivo, che si terrà il 18 settembre alle ore 21:30 - ingresso 3 euro.



Il Contest, organizzato in due semifinali, vede i comici sfidarsi sul palco per conquistare il favore del pubblico e della giuria tecnica composta da Fumettidelcazzo e Pietro Monfreda. Nella semifinale del 18 settembre, i comici selezionati si esibiranno con i loro spettacoli di comicità, cercando di conquistare i voti del pubblico presente in sala. Si esibiranno: Gianluca Parisi, Chiara Pichierri, Andrea Buzzi, Patty Colucci, Valentina Borrelli e Graziana Allegra.



Il format prevede che il pubblico voti i suoi 2 comici preferiti e i comici con più voti approderanno alla finale del contest: una serata a incasso nella splendida cornice del Let It Beer. Sarà una serata di risate e spettacolo, dove il vincitore assoluto sarà decretato dalla giuria popolare insieme alla giuria tecnica.



"Questa è un'opportunità unica per i comici emergenti di esibirsi in un contesto prestigioso come il Let It Beer e avere la possibilità di conquistare un premio speciale", ha dichiarato uno dei giurati, Fumettidelcazzo. "Siamo entusiasti di vedere i talenti emergenti del panorama della comicità esibirsi sul palco e regalare un sorriso al pubblico presente in sala" chiosa invece il secondo giurato Pietro Monfreda.



Non mancate all'appuntamento con la prima secimfinale del Let It Comedy. al Let It Beer di Roma il 18 settembre alle ore 21:30. Sarà una serata di comicità, spettacolo e sorprese! Vi aspettiamo numerosi per sostenere i vostri comici preferiti e scoprire chi si aggiudicherà il premio finale!