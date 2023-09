Let it beer, Stand-up comedy contest

Let It Beer presenta la seconda semifinale del Let It Comedy!, il contest di stand-up comedy dal vivo più bello del mondo. Il Let It Beer di Roma in Piazza delle Crociate, 26/28 è pronto ad accogliere la seconda semifinale del Contest di Stand-Up Comedy dal vivo, che si terrà il 25 settembre alle ore 21:30 - ingresso 3 euro.



Il Contest, organizzato in due semifinali, vede i comici sfidarsi sul palco per conquistare il favore del pubblico, degli altri comici presenti e della giuria tecnica composta da Fumettidelcazzo e Pietro Monfreda e vincere in premio una serata a incasso al Let It Beer. Nella semifinale del 25 settembre, i comici selezionati si esibiranno con i loro spettacoli di comicità, cercando di conquistare i voti del pubblico presente in sala. Si esibiranno:



Giuseppe canale / Lavinia Donati / Walter Grossi / Elena Marafeo / Emanuele Del Vago / Alessandro Favaretto / Lorenzo Garmiele / Cecilia Forastieri / Brando Peroni



Il format prevede che il pubblico voti i suoi 2 comici preferiti e i comici con più voti approderanno alla finale del contest dove il vincitore acciufferà l'ambito premio: una serata a incasso nella splendida cornice del Let It Beer. Sarà una serata di risate e spettacolo, dove il vincitore assoluto sarà decretato dalla giuria popolare insieme alla giuria tecnica.





La prima semifinale del Let It Comedy! al Let It Beer di Roma il 25 settembre alle ore 21:30. Sarà una serata di comicità, spettacolo e sorprese! Vi aspettiamo numerosi per sostenere i vostri comici preferiti e scoprire chi si aggiudicherà il premio finale. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 3881867985