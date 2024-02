Jordi Savall e non solo: prosegue nel cuore di Roma una stagione di imperdibili concerti

Prosegue anche nel mese di febbraio nel cuore Roma una stagione ricca di concerti esclusivi, tanti eventi e imperdibili spettacoli in una location suggestiva, ideali per rilassare corpo e mente e godere di musica di alta qualità con eccezionali interpreti.

Jordi Savall in Folias&Canarios

Martedì 13 febbraio 2024 alle 20:30, presso l'aula magna dell'Università La Sapienza in piazzale Aldo Moro 5, la IUC - Istituzione Universitaria dei Concerti ospiterà un altro grandissimo nome della musica da camera internazionale: Jordi Savall in Folias&Canarios.

Il noto artista è sicuramente uno dei principali attori della rivalutazione della musica antica, per oltre cinquant’anni ha riscoperto e portato nelle sale musicali di tutto il mondo meraviglie musicali altrimenti lasciate nell’oscurità. Alla testa del suo ensemble Hespèrion XXI propone dei suoi programmi più acclamati, “Folías e Canarios”, itinerario affascinante tra antiche danze della Spagna, che per vie misteriose si sono diffuse in mezza Europa, dall'Italia meridionale alla Scozia e fino all'America del Nord.

Come partecipare: info e biglietti

Il concerto è quasi sold out, come spesso accade durante la stagione concertistica della IUC, affrettatevi dunque per prendere gli ultimi biglietti disponibili. Qui è possibile trovare tutte le informazioni utili sull'evento. Al seguente link è invece possibile acquistare i biglietti al costo di 20, 25 e 15 euro; under 30 8 euro.

Per rimanere sempre aggiornati e usufruire di sconti, prelazioni e abbonamenti è possibile iscriversi alle newsletter IUC su questo link e seguire i canali social della IUC Facebook e Instagram, entrambi costantemente aggiornati per aiutare il pubblico a riuscire a prendere i biglietti per quella che anche quest’anno si conferma una stagione molto affollata e seguita dal pubblico.

La ricca stagione IUC

Ma non è finita qui: la ricca stagione IUC proseguirà fino a maggio, piena di grandi interpreti e programmi densi di emozioni. Tra questi sarà possibile assistere, ad esempio, all'imperdibile spettacolo di martedì 20 febbraio 2024 alle ore 20:30 del Quartetto Arditti; e ancora Ars Ludi Ensemble in programma martedì 27 febbraio alle ore 20:30; lo spettacolo di Giovanni Sollima di martedì 12 marzo alle ore 20:30 e il debutto a Roma di Leia Zhu & Festival String Lucerne in programma martedì 19 marzo, sempre alle ore 20:30.

Sono tanti gli altri appuntamenti che è già possibile trovare nella sezione eventi del sito della IUC.

L'imperdibile stagione estiva

A giugno invece inizierà, tra le varie cose in programma, la stagione estiva IUC, ormai una pietra miliare degli eventi estivi romani, con un programma che denota una “apertura” alla musica colta, allargando a stili e generi diversi.

Infatti, anche i concerti estivi della rassegna “Classica al Tramonto” che si svolgono all’interno della bellissima cornice dell’orto botanico di Roma, continuano a richiamare sempre più pubblico per assistere a musiche entusiasmanti dal jazz al tango, passando per i più interessanti giovani interpreti di musica classica, moderna ed anche etnica, che si misurano per la prima volta con il pubblico IUC in vista di un futuro approdo nella stagione concertistica principale, quella presso l’aula magna dell'Università La Sapienza.