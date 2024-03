Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi nella Chiesa di San Paolo entro le Mura

Opera in Roma, mercoledì 27 marzo, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, presenta, lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi e Passacaglia in Do Minore BWV per organo, con la Saint Paul’s Orchestra, direttore Stefano Vasselli, solisti, Mariangela Cafaro, soprano, Chiara Guglielmi, mezzosoprano, Stefano Vasselli, organo

Nella sua tragica breve vita, Giovan Battista Pergolesi scrisse intensamente per il teatro e la chiesa. Lo Stabat Mater è sicuramente un capolavoro, realizzato con semplicità per Soprano, Mezzosoprano e archi. Ogni numero, Aria o Duetto, mostra una profonda intensità e passione religiosa, combinata con il miglior gusto tardo barocco italiano per l'invenzione melodica. Completano il programma musiche di Johann Sebastian Bach.