“Stabat Mater”: coro femminile Eos nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme

Il coro femminile Eos sarà protagonista di “Stabat Mater”, concerto con repertorio pasquale in programma a Roma, sabato 1° aprile alle ore 20, presso la Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. In occasione dell’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Magnificat ETS per il progetto “Operazione Fratellino”, sarà possibile lasciare un contributo volontario che sarà devoluto a sostegno delle popolazioni della Siria e della Turchia, recentemente colpite da un sisma devastante. L’ingresso sarà gratuito.



La serata si aprirà con dei brani polifonici di musica sacra, per poi proseguire con l’esecuzione dello “Stabat Mater”, scritto nel 1736 da Giovanni Battista Pergolesi. Quest’emozionante composizione e il “Miserere” di J.A. Hasse saranno eseguiti con l’accompagnamento dell’orchestra “I flauti di Dragona” che si unirà alle voci nel condurre un percorso musicale dalla Passione di Cristo alla sua morte.



Le composizioni scelte, tra le più suggestive della storia della musica, seguiranno infatti i responsori della Settimana Santa e dei canti di meditazione sotto la Croce. Tra questi spicca lo “Stabat Mater” dove il testo, attribuito a Jacopone da Todi, è espresso con una densità emozionale che coinvolge ascoltatori ed esecutori in un clima di grande commozione. Nel brano colpisce in particolar modo la tensione emotiva nel descrivere la sofferenza di Maria ai piedi della Croce, “dum pendebat filius”, passaggio intriso di significato che permetterà di rivolgere un pensiero a tutte le famiglie delle popolazioni turche e siriane che hanno perso i propri figli durante il tragico sisma dello scorso febbraio.



Il coro Eos esordisce come coro femminile nel 2000 e si dedica allo studio di varie forme di musica corale, dal Medioevo alla musica popolare, con particolare attenzione alla contemporaneità. Tante le partecipazioni e i premi in concorsi nazionali e internazionali. Tra i più recenti, nel 2018, il 2º premio nella categoria Voci pari al Concorso Polifonico Internazionale “Guido d’Arezzo”; il 1º premio assoluto al Concorso “Antonio Guanti” di Matera nel 2019, nel corso del quale ha ottenuto anche il premio speciale “A.Ba.Co” per la migliore esecuzione di un brano di autore contemporaneo italiano e il premio speciale per il miglior direttore.



Direttore del coro è il Maestro Fabrizio Barchi. La sua carriera inizia nel 1979, a seguito della formazione presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Attualmente dirige i cori dell'Associazione Musicanova, da lui stesso fondata. È stato insegnante di “Direzione di coro” presso il Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso ed è frequentemente parte di giurie di esperti nei concorsi corali. Annovera, tra le tante collaborazioni, anche quelle con i compositori Ennio Morricone e Marco Frisina. Responsabile del coro Eos è anche il Maestro e pianista Mario Madonna.