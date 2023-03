Roma si prepara per un elettrizzante "St. Patrick's Weekend 2023". Al Ragusa Off, in via Tuscolana 179, infatti, dal 17 al 19 marzo, arriva un evento a tutta birra.

Un intero fine settimana, con fiumi di birra, per immergere i partecipanti nella tipica atmosfera irlandese ma restando comodamente a Roma.

Orari e programma della manifestazione:

Venerdì 17 marzo

Apertura stand ore 16:00

Ore 17:00 workshop

Ore 18.30 concerto Trichorde

Ore 20.30 Balli irlandesi a cura di Gens d’Ys

Ore 21.30 concerto gruppo "Che ne sanno i 2000"

Sabato 18 marzo

Apertura stand ore 12:00

Ore 13.30 partita Scozia - Italia

Ore 16:30 balli irlandesi a cura di Gens d’Ys

Ore 17:00 presentazione libro “Diabolik – Ginko all’attacco!”

Ore 17.30 workshop

Ore 19:00 concerto Chridhe

Ore 20.30 balli irlandesi a cura di Gens d’Ys

Ore 21.30 concerto Contromano

Domenica 19 Marzo

Apertura stand ore 16:00

Presentazione libro ore 17:00

Workshop ore 18:00

Ore 19:00 concerto “The Foggy Brew”

Ore 21.00 concerto “Protection”

Ore 22.30 chiusura manifestazione

L'ingresso al Roma Beer Festival sarà gratuito per tutto il weekend. L’acquisto di birra e cibo verrà fatto con i gettoni della manifestazione (1 GETTONE = 2 euro).

Le birre ovviamente saranno quelle tipiche della tradizione irlandesi, su tutte la Guinness che per l’occasione inonderà di gadget tutti i partecipanti all’evento. Di seguito l'elenco di chi ci sarà a spillare le birre:

- MAULBEERE BIRRERIA

- MISTER HYDE PUB ROMA

- THE PUBLIC HOUSE – WHISKY BAR

AREA FOOD A CURA DI:

- OSTERIA POCCI

- CARRE’ MONTI

- GEPPO

- HUMMUS TOWN

- SPAZIO CORAMIN

- ARROSTICINI MAJELLA

- LA BODEGUITA

SABATO la manifestazione aprirà anche a PRANZO!



Tutti giorni, inoltre, non mancherà la musica tipica e di qualità. I Gruppi Musicali che si esibiranno saranno:

-Trichorde

-Che ne sanno i 2000

-Chridhe

-Contromano

-The Foggy Brew

-Protection

-Gens d’Ys Accademia Danze Irlandesi, curerà i balli tipici ed i workshop



Non mancheranno una vasta Area Kids per i bambini più piccoli. Laboratori, degustazione e molto altro.