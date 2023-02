SPZ in concerto al circolo Arci RCCB-Init

Prodotta da Indiepanchine e realizzata con il contributo di NUOVO IMAIE, promozione nuovi progetti discografici dal vivo. L’evento si svolgerà venerdì 24 febbraio presso il club del circolo Arci Rccb_Init, situato nel quartiere di Casalbertone.



Atmosfere psichedeliche, indie, hip hop sperimentale e una continua ricerca del sound giusto saranno i leitmotiv della serata di musica live al RCCB-Init, un momento prezioso per appassionarsi ai nuovi trend musicali e conoscere gli artisti della nuova scena.



Protagonista in apertura di serata sarà Sedici, giovanissima cantautrice romana, classe 2005, ha iniziato da poco il suo percorso artistico ma la sua musica trasmette già una decisa linearità. Il palco di Indiepanchine lascerà poi spazio a SPZ, nome d’arte di Andrea Spaziani, artista e producer romano, definito “colui che vuole portare la psichedelia nel classico pop italiano” ; propone un flow versatile, dalle sonorità indie rock toccando sfumature synthwawe. Progetto artistico che non ha intenzione di essere identificato in un unico genere, crea un’atmosfera in bilico tra gli anni 80’ e i nostri giorni. SPZ ha già solcato numerosi palchi nazionali aprendo le principali date dello “Spring Tour” 2022 di Frah Quintale.



Sonorità nuove, sperimentali continuano ad essere le protagoniste della line up con l’esibizione di WISM, nome d’arte di Gabriele Terlizzi, producer, polistrumentista e cantante molfettese. Progetto musicale che fa del collage sonoro un suo tratto distintivo spaziando tra hip pop e indie, unisce nei suoi brani campionamenti e registrazione di bassi e chitarre, dal 2019 suona dal vivo e collabora con Franco 126.