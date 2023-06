Sputo del nocciolo di ciliegia di Celleno, la gara nel "borgo fantasma"

Prezzo non disponibile

Nel weekend del 10 e 11 giugno si distputa il Campionato dello Sputo del Nocciolo della Ciliegia di Celleno, la tradizionale competizione che misura l'abilità nel lanciare il nocciolo di una ciliegia il più lontano possibile.

La gara è collocata all'interno della XXXVI edizione della Festa delle ciliegie di Celleno (VT), 4 giorni intensi di eventi dedicati al delizioso frutto rosso stagionale tra food, spettacoli e cultura.

La sfida è aperta in Italia e nel mondo, con l'obiettivo di superare il record mondiale. Ad oggi il record man italiano è Mauro Chiavarino, che nel 2018 ha raggiunto un lancio di 22,80 metri. Il XXXVI Campionato dello Sputo del Nocciolo di Ciliegia si terrà Domenica 11 giugno alle ore 16:45 presso lo 'Sputodromo', situato presso i giardini pubblici del Comune.

La gara si tiene a Celleno in Provincia di Viterbo, noto come il "Borgo Fantasma" o anche come il "Paese delle ciliegie", un affascinante borgo medievale con Castello, situato a un'ora di auto dalla Capitale, considerato tra i 25 borghi più belli d'Italia secondo il Telegraph.

Nell'edizione 2022, Chiavarino ha raggiunto i 'soli' 15,11 metri (concorrenti maschili), mentre Lilia Shumovska ha ottenuto il miglior risultato tra le donne con 11,73 metri.

La competizione è sottoposta a rigorosi controlli: il nocciolo deve provenire esclusivamente dal Comune di Celleno, e le condizioni di gara sono attentamente valutate da un giudice e una commissione apposita. La gara avviene sull'apposito 'Sputodromo', piattaforma costruita ad hoc per la competizione. L'evento è stato istituito dal Prof. Saverio Senni, professore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università della Tuscia, residente a Celleno, che ha importato questa pratica dagli Stati Uniti.