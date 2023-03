"Spring Music Festival" a Civitavecchia con Danilo Rea

Venerdì 14 aprile partirà la seconda edizione del "Civitavecchia Spring Music Festival": tre appuntamenti tra aprile e maggio alla Cittadella della Musica, che troveranno una naturale collocazione nella sala Ennio Morricone, a cura del Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, in collaborazione con Promu.



Ad aprire la rassegna il 14 aprile alle ore 21, uno dei più famosi pianisti jazz italiani, Danilo Rea, reduce

dell’esibizione al Festival di Sanremo con Gino Paoli. Danilo Rea si esibirà in Piano solo, accompagnando il pubblico in un viaggio dalla musica jazz alla musica pop, ripercorrendo i grandi successi italiani ed internazionali - dagli anni '70 ad oggi - inesauribile fonte d'ispirazione interpretativa e compositiva per l'intramontabile pianista.



Il 21 aprile sarà la volta di "A Night With Piazzolla", a cura del quintetto La Junta Escondida. Lo spettacolo sarà molto più di un concerto dedicato al grande compositore. Un viaggio temporale e geografico alla scoperta del tango, un genere nato in Argentina come espressione popolare e artistica, ricco di complesse e affascinanti sfaccettature che vanno molto oltre agli stereotipi nel quale è ingabbiato. Un viaggio che partirà da autori come Julian Plaza, Ernesto Baffa, Hector Mele, Anselmo Aieta e Atilio Stampone, passando sorprendentemente per Antonio Vivaldi e Igor Stravinskij, fino ad arrivare al più grande e innovativo esponente del genere, Astor Piazzolla.