Dopo il successo delle edizioni precedenti torna a Roma, dal 19 al 22 maggio, lo Spring Beer Festival, il grande evento ad ingresso gratuito dedicato alle birre artigianali italiane.

La Città dell’Altra Economia, nei locali dell’ex Mattatoio del quartiere Testaccio (Largo Dino Frisullo), ospiterà per quattro giorni il celebre evento organizzato da Maulbeere Birreria e da Arrosticini Tornese, sempre con l’impegno del “bevi responsabilmente”.

Il tema di questa nuova edizione è “torniamo a far festa” in compagnia dei nostri amici Birrai. Sono state selezionate 20 realtà brassicole italiane. Molti i fedelissimi del festival, ma anche tante nuove realtà.

Partner dell’evento è UDB, l’Unione Degustatori Birre che coordinerà una serie di esperienze a tema birrario coinvolgendo i birrifici ospiti. In particolare, tra giovedì e domenica, UDB organizzerà piccoli tour a tema che toccheranno 5 stand con altrettante degustazioni, preceduti da una breve introduzione al tema portante scelto per l’occasione: insomma, un vero e proprio “Beer Trail”, nuovo e dinamico approccio alla degustazione guidata. Info ed orari all’interno della pagina Facebook e del sito web dell’evento.

Gli amanti della birra potranno godere di una vasta offerta di birre nazionali, con un vero e proprio tour nei venti stand presenti che proporranno complessivamente più di 150 birre. Sulla lista delle birre saranno inoltre segnalate le birre Gluten Free. Il Festival ospiterà molte birre speciali (per alcune di queste la quantità per gettone potrebbe subire delle variazioni che saranno opportunamente segnalate).

Lo Spring Beer Festival vuole rimarcare il senso del “fare festa tutti insieme”, all’aperto, nel rispetto della sicurezza e della salute di tutti. A differenza delle scorse edizioni, pertanto, il festival avrà le caratteristiche di un vero e proprio villaggio della birra: una grande tensostruttura, aperta e accessibile da tre lati, sotto la quale saranno disposti i banchi dei vari birrifici.

Come sempre, le birre saranno servite nei bicchieri di vetro dedicati (pinte romane), acquistabili in cassa al costo di 3 euro. A disposizione un comodo porta bicchiere a tracolla e una guida completa delle birre e dell'offerta gastronomica. L'acquisto di birra e cibo verrà fatto con il gettone che è la “moneta del festival”. Costo del singolo gettone: 2 euro. Un gettone dà diritto a una mezza birra da 0.15 l, 2 gettoni per la birra intera da 0.3 l.

Saranno disponibili, in più, un'ampia area degustazione con tavoli, panche e sedie, un’area food e un’area bimbi all’aperto.

I Birrifici presenti

I fedelissimi saranno: A Magara, Bibibir, Birrificio Pontino, Birrificio del Forte, Birrone, Croce di Malto, Eastside Brewing, ECB - Eternali City Brewing, Free Lions Brewery, La casa di cura, Jungle Juice Brewing, Lucky Brews, Mastri Birrai Umbri, Piccolo Birrificio Clandestino, Vetra

Le novità saranno: Birrificio Gravità Zero - Birra Treebale, Humus - Birrificio artigianale, Podere 676 Birrificio agricolo, RadioCraft Brewery, Schininà Brewing, TIP - Birrificio artigianale,

L’ospite speciale sarà la Distilleria De Marco porterà i suoi distillati artigianali e la sua nuova linea “gin”

Nell’area Street Food si troveranno:

Arrosticini Tornese - arrosticini abruzzesi e polpette della nonna

Maulbeere Birreria - cartoccio di pizza fritta classica, mantovane condite con i classici della cucina romana, e mantovana special con crema di broccoli, pecorino e guanciale croccante

Er supplì d’Alari - supplì classici e cacio e pepe, cartoccio di patate, mozzarella in carrozza

Omakase - cartocci di calamari e gamberi, alici con panatura alle erbe di campo, nigiri special spicy salmon e polpette vegetariane

Morbido burger - Selezione dei suoi migliori burger, pulled pork, alette paprika miele e lime, panini vegetariani e brie in crosta di cornflakes con miele

Il programma musicale

La musica di sottofondo accompagnerà l’evento tutti i giorni con dj set da orario aperitivo fino a sera. E nel weekend i concerti di alcuni gruppi Musicali.

Sabato 21 maggio:

Hello - Cover Oasis - ore 18.30

Presi Per Caso ore 21

Domenica 22 maggio

Fattore S - Cover 883 - ore 18.30

L'area dedicata ai bambini

Lo Spring Beer Festival è un manifestazione dedicata a tutta la famiglia.

Saranno pertanto a disposizione degli ospiti attività per i bambini, a cura di Perfareungioco, (https://www.perfareungioco.it/): Sabato 21 e Domenica 22 maggio, dalle ore 12.30 alle ore 18.00 verranno proposti i seguenti laboratori (ad offerta libera):