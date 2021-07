Sport protagonista del weekend a Cinevillage Parco Talenti

Prezzo non disponibile

Sono numerosi gli appuntamenti sportivi che arricchiranno la programmazione del CineVillage Parco Talenti nei prossimi giorni. A poche ore dalla notizia sulla scelta della nostra pallavolista Paola Egonu come portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, al CineVillage Parco Talenti va in scena la presentazione di un libro che proprio di questi atleti traccia la storia.

Venerdì 23 luglio, alle ore 18.30, Federico Pasquali presenterà il suo “Gli alfieri azzurri. Storia dei portabandiera ai Giochi olimpici estivi”. Si tratta di un viaggio attraverso le storie, le carriere e le vite degli atleti e delle atlete italiani che sono stati scelti come alfieri dal 1906 al 2020, da Pietro Mennea a Federica Pellegrini, da Valentina Vezzali a Jury Chechi. Ma non solo: il libro, infatti, racconta le città che hanno ospitato i Giochi Olimpici, i vari contesti storici, le società che cambiavano di edizione in edizione. Saranno presenti, oltre all'autore, il Presidente del CONI Riccardo Viola, il Campione del mondo di spada e medaglia d'argento olimpica Paolo Pizzo. Modererà il giornalista Francesco Laiacona. L'ingresso è libero.

Da venerdì a domenica, a partire dalle ore 18 fino a tarda sera, giovani e adulti potranno dilettarsi nell’area attrezzata, provando numerose discipline con l'aiuto di tecnici e professionisti dello sport del CONI LAZIO, tra cui: arrampicata sportiva, tennis tavolo, gioco della dama, pallacanestro, tiro a segno, calci di rigore. L'ingresso è gratuito.

La programmazione cinematografica

- venerdì 23 luglio ore 21.15 RIFKIN'S FESTIVAL, commedia del 2020, diretta da Woody Allen, con Gina Gershon e Wallace Shawn.

- sabato 24 luglio ore 21.15 A STAR IS BORN, film musicale del 2018, diretto da Bradley Cooper, con Bradley Cooper e Lady Gaga.

- domenica 25 luglio ore 21.15 ALADIN (scelto dal pubblico), film d'animazione diretto da Guy Ritchie e prodotto dalla Walt Disney Pictures, con Mena Massoud, Will Smith e Naomi Scott. Remake dell'omonimo film d'animazione Disney del 1992.

