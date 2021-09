Primo Torneo di The Padel Show 2021 & Padelle in campo a Roma

The Padel Show 2021 & Padelle in campo è la prima edizione di una manifestazione di carattere sociale, sportivo e gastronomico. Quest’anno prevede un’unica tappa a Roma, con il coinvolgimento di personaggi dello spettacolo, dello sport, della politica, cuochi e appassionati, invitati ad approcciarsi al mondo del padel. Una manifestazione che vede uno degli sport più amati e praticati del momento dagli italiani, il padel con il mondo del food.

Si svolgerà dal 13 al 19 settembre al Circolo Magistrati Corte dei Conti di Roma.

L’evento è stato creato da Eleo Nuccorini presidente dell’associazione culturale Hubbinar, che ha come obiettivo trattare tematiche come sport, cultura e cibo in maniera dinamica e aggregante creando eventi ad hoc.

In collaborazione e con il patrocinio di ARCS (Associazione Ristoranti Centro Storico), Regione Lazio, Fondazione Uni Verde, FIC (Federazione Italiana Cuochi), CONI e FIT (Federazione Italiana Tennis), l’evento è un’occasione d’ incontro e scoperta della buona cucina e del padel, uno sport che sta incontrando un enorme successo in Italia e che ha visto i suoi campi passare, in soli 4 anni, da 50 a più di 1600. Il pubblico sarà parte attiva e potrà giocare e assistere alla manifestazione, conoscere da vicino i campioni di questo sport ed essere accompagnato dalla deliziosa cucina dei maestri chef.

Ad aprire la settimana – il 13, 14 e 15 settembre – le prime sfide del torneo federale FIT limitato 3 categoria The Padel Show con i doppi maschili e femminili. Giovedì 16 settembre, l’inizio dell'esibizione “Padelle In campo” che dalle ore 16:00 vedrà coinvolti personaggi dello sport, dello spettacolo, politici e chef sfidarsi in un campo di padel. A seguire, gli otto migliori si uniranno agli 8 giocatori italiani più forti, dando così vita alla fase finale dell’esibizione “Padelle in campo”. Al termine della giornata di giovedì, gli ospiti e gli sportivi potranno riprendere le energie in un momento gastronomico offerto da Le Voilà Banqueting, azienda che da anni opera nella ristorazione e nell’organizzazione di servizi di banqueting.

A seguire lo chef Alessandro Circiello – volto noto di molte trasmissioni televisive e premio “Solidus” quale migliore Chef dell’anno nel 2010 – si esibirà in uno show cooking per gli ospiti.

Venerdì 17 e sabato 18 settembre, “The Padel Show 2021” vedrà (sempre nel connubio sport e gastronomia per tutti) la prosecuzione del torneo federale di padel fino ad arrivare a domenica 19 ?settembre in cui sono previste le finali e la premiazione del torneo.



Sabato 18 settembre “The Padel Show 2021”, oltre allo sport e alla gastronomia, si dedicherà alla letteratura e alla solidarietà. Sarà presentato “Acque Formate", un nuovo ed avvincente romanzo di Riccardo La Cognata – dopo i successi de “La Transazione” e “Il Senso del Tempo” che, come raccontato dallo stesso autore, “è un thriller, puro e semplice”. La serata, per volontà degli organizzatori, avrà una vocazione solidale con un evento dedicato all’Associazione Stella Selene Onlus, che da anni, con grande successo e determinazione, svolge la propria attività con interventi a favore dell’inclusione della persona e del bambino con disabilità e disagio e delle famiglie, dando vita a laboratori espressivi, formativi, ludico-ricreativi di gruppo.

Per informazioni e orari scrivere a info@hubbinar.it o a segreteria@ circolomagistraticorteconti.it

