Una scuola per "celebrare la natura selvatica in città": a Roma arriva 'Spontanamente'

'Spontaneamente... celebrare la natura selvatica in città'. E' questo il progetto proposto da Stalker che si terrà dal 31 agosto all'11 ottobre 2020, con eventi in varie sedi, nell'ambito della manifestazione culturale Romarama.

SPONTANEAMENTE celebra, iscrivendolo nelle festività cittadine, l’ancestrale e mitica relazione tra Roma e il suo alter-ego naturale e selvatico: il Latium. Una relazione che si intende ritessere e rigenerare, attraverso azioni artistiche esplorative, esperienze formative e di presa in cura dal basso del territorio selvatico che da sempre insorge spontaneo tra le rovine di passati antichi e recenti nelle pieghe della città, dando ospitalità a usi e pratiche bucoliche e conviviali. Una relazione, quella tra Roma e il Latium, oggi rimossa ma non morta, generatrice di straordinaria e imprevedibile bellezza, da sempre cantata da artisti e poeti che vi colgono l’unicità della città eterna, la sua estraneità al moderno presente in ragione di un tempo altro, impermanente e perenne, che si nasconde tra rovine e natura selvatica e ospita le pratiche conviviali e informali del popolo romano. Oggi è sempre più urgente e necessario comprendere e interpretare il mito di Roma e del suo alter ego Latium, dispiegarlo in una nuova progettualità fondata sulla comprensione delle dinamiche evolutive spontanee del territorio e sul coinvolgimento delle comunità urbane di riferimento, che faccia del rilancio del selvatico e del suo carattere rigenerativo una prospettiva di riorganizzazione del territorio post coronavirus. Infatti all’interno di questi territori hanno luogo processi che abbiamo chiamato neghentropici per la loro intrinseca capacità di rigenerazione spontanea, naturale e sociale.

La Scuola di Urbanesimo Nomade (qui tutte le informazioni per partecipare) sarà lo strumento aperto e all’aperto per re-immaginare e ri-generare una relazione unica tra abitanti, artisti, studenti e viaggiatori italiani e stranieri e il paesaggio insorgente, selvatico e immaginifico del Latium che ancora penetra sino nel cuore della città.

La Scuola di Urbanesimo Nomade è un percorso di formazione reciproca aperto e attivo per l’intera durata del progetto che si propone di esplorare e condividere la percezione estetica, di cartografare le forme di spontanea e creativa reazione della natura ai danni ambientali perpetrati dalla speculazione, gli usi informali di cura dal basso operate dagli abitanti. Processi che vanno osservati, condivisi rendendoli oggetto di cura e narrazione, affinché ne venga compreso il valore e lasciato esprimere il naturale e creativo sviluppo “selvatico”, non codificato né pianificato, spontaneamente.

La Scuola di Urbanesimo Nomade è un laboratorio gratuito e riservato a coloro che si iscriveranno entro il 30 agosto (via email labstalker@gmail.com max 15), che attraverso camminate, conferenze, happening e laboratori seguirà tutte le fasi del progetto e sarà lo strumento di partecipazione e condivisione per la costruzione della camminata finale da largo Preneste a san Vittorino (2-3-4 ottobre) e della mappatura per l’individuazione di un sistema diffuso di arte ambientale che proseguirà negli anni successivi alla prima annualità del progetto.

La mappa è lo strumento su cui invitare i partecipanti alla co-costruzione di una cartografia condivisa da cui far emergere nel corso dei tre anni il carattere diffuso e sistemico dei processi e delle pratiche di rinaturazione del territorio, attraverso il disegno di percorsi di connessione, la nominazione e la narrazione di luoghi notevoli, l’individuazione e la promozione delle pratiche sociali. Una cartografia che si configura come un ipertesto wiki, una sorta di nuova carta dell’agro prodotta dal basso. Una cartografia che stimoli la produzione di un immaginario collettivo del selvatico urbano e che faccia da guida per quanti vorranno liberamente addentrarsi alla sua scoperta.

Il progetto coincide con il 25° anniversario di Stalker, movimento nato con “Stalker attraverso i Territori Attuali”, il primo giro di Roma a piedi dormendo in tenda realizzato dal 5 all’8 ottobre 1995 attraverso gli spazi vuoti, abbandonati e selvatici, della città. Stalker opera tra arte, ricerca e formazione, promuovendo l’esplorazione, la comprensione e la cura dei territori e dei processi informali e spontanei di rigenerazione ambientale e sociale che caratterizzano la nostra città. In particolar modo ha proposto uno sguardo innovativo fondato sull’esperienza del camminare attraverso di essi per esplorare tale dimensione e riconnettere in una percezione estetica e in una lettura complessa i frammentati spazi dell’abbandono, dell’oblio e del rifiuto.

Il progetto si rivolge alle comunità locali, coinvolgendo diverse associazioni e comitati cittadini, ad artisti stranieri presenti a Roma selezionati tra quelli presenti presso le accademie e gli istituti di cultura stranieri in città, ai giovani artisti migranti, grazie alla collaborazione con Civico 0 - Save the Children, agli studenti italiani e stranieri a partire dal coinvolgimento del Master in Studi del Territorio - Environmental Humanities - Università Roma Tre e il Master di Arti Performative e Spazi Comunitari - Azienda speciale Palaexpo e Dipartimento di Architettura - Università Roma Tre e il Circolo Scandinavo di Roma.

Il progetto (qui il link al sito) è vincitore dell'Avviso Pubblico "Estate Romana 2020 – 2021 - 2022", fa parte di Romarama 2020, il palinsesto culturale promosso da Roma Capitale, ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Se recidiamo il vincolo coevolutivo tra Roma e il Lazio, se uccidiamo il Lazio dentro Roma e castighiamo il Lazio fuori di

Roma, questa città non saprà più vivere il proprio senso trimillenario e il territorio laziale diverrà un deserto definitivo.

(Armando Gnisci noialtri europei Saggi di letteratura comparata su identità e luoghi di Europa. Roma, 1994)

Tutto il programma

Incontri Scuola di urbanesimo nomade

riservati ai partecipanti previa iscrizione entro il 30.8.20 a stalkerlab@gmail.com

NoWorking, via dei Lucani 37

31 agosto - 1 - 3 settembre ore 18-21

23-24 settembre ore 18-21

8-9-11 ottobre ore 18-21

Senza iscrizione preventiva fino ad esaurimento posti

solo per partecipare alle CAMMINATE è necessaria l'iscrizione

all'email stalkerlab@gmail.com senza limite di numero di partecipanti.

Programma pubblico

Mercoledì 9 settembre

NoWorking, via dei Lucani 37

ore 16,

Conferenza

Stalker, da Xenobia a Xeneide: riti e pratiche dell'ospitalità

ore 18

Happening

Wu Di, un incontro con il tè

Giovedì 10 settembre

NoWorking, via dei Lucani 37

ore 18

Incontro

Matteo Fraterno e Giulia Fiocca, L'Ospite. Vitto, alloggio e calzature

Domenica 13 settembre

ore 16, itinerante

appuntamento via Guglielmo Pepe

Camminata

Esquilino: il quartiere dell'Ospitalità

Una camminata tra i luoghi di ospitalità del quartiere Esquilino in collaborazione con il Master in Arti Performative e Spazi Comunitari, promosso dall'Azienda speciale PalaExpo e Dipartimento di Architettura, Università Roma TRE

Lunedì 14 settembre

NoWorking, via dei Lucani 37

ore 10

Conferenza (anche webinar)

Lorenzo Romito, Roma e il Latium. Dai Territori Attuali ai Paesaggi Neghentropici

ore 16, Itinerante

appuntamento via Prenestina 175

Camminata: da largo Preneste a Centocelle alla scoperta della continuità verde

Martedì 15 settembre

ore 16, itinerante

appuntamento alla stazione Prenestina per prendere il treno fino alla stazione di Salone

Camminata e incontro con Dan Diffandale, paesaggi neghentropici: Le cave di Salone

Giovedì 17 settembre

NoWorking, via dei Lucani 37

ore 16

Conferenza (anche webinar) in inglese

Patrick Dublin, Odology, percorsi, deviazioni, labirinti

ore 18

conferenza (anche webinar)

Peter Lang, Global Tools

Sabato 19 settembre

NoWorking, via dei Lucani 37

ore 16

conferenza (anche webinar)

Monica Ferrando, il regno errante: l'Arcadia come paradigma politico

Martedì 29 settembre

Circolo Scandinavo in Roma, via della Lungara 231

ore 18

un dialogo aperto con

Marie Kraft e Stalker

2-3-4 ottobre

dalle 10 intera giornata - itinerante

CAMMINATA PUBBLICA attraverso il selvatico di Roma est

Tre tappe:

2 ottobre: da largo Preneste alla stazione di Salone

ore 10 - Appuntamento a largo Preneste

3 ottobre: dalla stazione di Salone a Castelverde

ore 10 - Appuntamento alla stazione di Salone

4 ottobre: da Castelverde a San Vittorino

ore 10 - Appuntamento via Polense

Sabato 10 ottobre

NoWorking, via dei Lucani 37

ore 16

Laboratorio

Lorenza Zambon, Semi di futuro

INFO:

328 6214798

labstalker@gmail.com