Spirito allegro al Teatro degli Eroi

Dal 2 al 5 marzo 2023 approda al teatro degli Eroi di Roma la divertentissima commedia Spirito Allegro restyling. Spirito Allegro è una commedia degli anni 40 scritta dal celebre scrittore inglese Noël Coward. In questo allestimento la piéce è stata attualizzata riportandola all’ epoca recente sia nel contenuto, sia nella scelta delle musiche e soprattutto nel ritmo, nei tempi comici che rendono il lavoro frizzante, gradevole e che cattura l'attenzione del pubblico.

La commedia narra delle vicende di uno scrittore inglese di successo che scrive libri, e vuole scrivere una storia dove l'occultismo rappresenta il tema dominante del racconto stesso; interpella una maga molto ma molto sui generis per una seduta spiritica in casa sua, al fine di trovare la giusta ispirazione per il racconto stesso; per attuare questo invita anche una coppia di amici per partecipare alla seduta.

All'improvviso e per una serie di circostanze, spunta il fantasma della prima moglie che però lui solo può vedere!

Nessuno degli altri riesce a vedere il fantasma, si scatena così un divertente gioco scenico tra lo scrittore e tutti gli altri personaggi che si estenderà fino al finale che rispetto al testo originale riserverà una divertentissima e inaspettata sorpresa …

E' un lavoro teatrale articolato e complesso – aggiunge il regista e attore Giovanbattista Scidà - che richiede tanta professionalità, buona recitazione e una caratterizzazione dei vari personaggi molto spiccata. Una commedia esilarante ricca di colpi di scena.