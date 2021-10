Spinaceto50 - mostra di fotografie per Raccontare Spinaceto

Per festeggiare i 50 anni di Spinaceto, l’Officina delle Culture APS, associazione vincitrice del bando pubblico promosso dal Municipio Roma IX in collaborazione con ItaliAllegra APS e la Consulta della Cultura del IX Municipio propone #Spinaceto50 una festa di suoni, racconti e immagini. Fino al 30 ottobre sono diffusi nel quartiere fotografie del collettivo Raccontare Spinaceto, nato dai laboratori tenuti da Fabio Moscatelli. Novanta scatti di Chiara De Murtas, Gaia Maria Galati, Adriano Lazzarini, Valentina Maurizi, Francesca Pes, Anna Scaroni, Andrea Tomassi e Daniele Trasatti incontrano il quotidiano del quartiere nei bar, librerie, ristoranti, gioiellerie, nella biblioteca, nel teatro, nella scuola di musica, nell’hotel di zona, nel campo di calcio, nella farmacia e in tanti negozi che hanno salutato con entusiasmo l’iniziativa.

Abitando quartieri che soffrono troppo spesso della mancanza di rispetto e della tutela degli spazi pubblici, il progetto “#Spinaceto50” vuole creare empatia tra gli abitanti e il loro territorio. Con l’aiuto di esperti della visione fotografica e urbanistica luoghi del quotidiano, accanto a luoghi meno frequentati diventano protagonisti attraverso la molteplicità di sguardi. Dopo aver ospitato il laboratorio fotografico di Fabio Moscatelli nell’estiva Officina Estate, e dopo aver accompagnato il collettivo di fotografi di Spinaceto, il bando del Municipio IX offre all’Officina delle Culture, l’occasione di portare avanti attività apprezzate dal territorio. Le foto si possono vedere fino al 30 ottobre da: Bar Vari, Biblioteca Pier Paolo Pasolini, Ecostore, Farmacia Martelli, Hotel Mercure, Il Mini Gioiello, Libreria del Sole, Officina del cellulare, Rosso Peperoncino, Scuola Calcio Spinaceto 70, Scuola di Musica Popolare Roma IX, Teatro della Dodicesima, Tecnocasa.

Per poi essere riunite per il finissage

a Casa9 in via Carlo Avolio, 60,

sede della Consulta della Cultura

lunedì 1° novembre 2021 dalle 11.00 alle 18.00.



Info

Ingresso libero con Green pass.

info@officinadelleculture.org

www.officinadelleculture.org

3939929813 - 3392956987

