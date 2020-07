La spiaggia dei Fiori a Fregene

Il 1 agosto, nella location del Vela di Fregene, sarà allestita una "spiaggia di fiori".

La spiaggia verrà ricoperta da petali, decorazioni floreali di ogni genere, con un'esibizione live al tramonto di un Sax accompagnato da un Dj Set che continuerà ad intrattenere i partecipanti anche oltre il tramonto.

Un appuntamento con un mix di sport in spiaggia, aperitivo in riva al mare mentre sorseggi un fresco cocktail in un’atmosfera magica.

Possibilità di accedere già da 12, pertanto lo stabilimento darà la possibilità di usufruire dei seguenti servizi con prenotazione obbligatoria:



- Torneo di Beach Volley

- Aree riservate sulla spiaggia per il Sunset

- Servizio di Cucina Pranzo e/o Cena (menù fissi, carta e tavola calda per il pranzo)

- Apericena con Live Music e Dj Set*

- Lettini e ombrelloni



L'orario di inizio per il servizio di Apericena con Live Music e Dj set è dalle ore 18.00



Modalità di ingresso:

Visto il regolamento imposto dalle norme Anti-Covid, la spiaggia si preserverà il diritto di selezione. Pertanto sarà possibile partecipare all'evento solo tramite prenotazione. Superato il limite consentito dalla spiaggia non verranno più prese in considerazione eventuali prenotazioni.



Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/284294959445762/