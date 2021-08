Musica e parole all'Auditorium con Ulisse Contemporaneo

Un eroe nostro contemporaneo il cui peregrinare per raggiungere Itaca è come il nostro difficile viaggio alla ricerca della normalità perduta.

Omero lo definisce “multiforme” o ”multitasking”, come diremmo noi oggi; versatile, astuto, ingegnoso, maestro di inganni, ma anche l’uomo che non pone limiti alla sua esistenza, affascinato dall’ignoto, come ci ricorda Dante, pronto a superar le Colonne d’Ercole e a infrangere le regole divine dell’epoca. Ulisse dal molto errare rivela il suo lato più umano che ribadisce la sua natura inquieta e desiderosa di conoscenza, il cui approdo non è Itaca, ma il viaggio stesso: “Anima, la tua patria è sempre stato il viaggio” scrive Kazanzatkis nella sua “Odisea”.

Il Novecento ha riscritto molte volte l’epica omerica con i suoi più grandi poeti e scrittori, ma anche con musicisti e studiosi del mondo classico.

Il progetto è realizzato negli spazi evocativi dei Parchi Archeologici di Epizefiri e Tuscolo, che la leggenda vuole fondata da Telegono, figlio di Ulisse, e nella rilettura contemporanea fatta da Renzo Piano nel Parco della Musica di Roma.

La serata mette a confronto voci poetiche e letterarie: da Joyce a Kavafis e Walcott, da Pascoli a Quasimodo e Saba, da Ritsos a Primo Levi, citando Guccini e Gozzano, per concludere con il beve magnifico passo di Dante. Alle voci degli attori si accompagnano musiche e commenti sulla figura di Ulisse.

Con Maddalena Crippa e Massimo De Francovich, musiche di Rita Marcotulli, commento di Eva Cantarella. Regia di Piero Maccarinelli.

Un progetto di QAcademy impresa sociale in collaborazione con Editori Laterza. Direttore artistico Piero Maccarinelli.

