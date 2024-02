Spettacolo Teatro in casa con Aperitivo "Donne di passaggio"

Sabato 24 febbraio alle 19, nel Teatro in casa - Interno 13 (zona Casilina - Torpignattara) ci sarà uno spettacolo teatrale con aperitivo "Donne di passaggio" di e con Piera Fumarola. Tecnico audio e luci: Aldo Gordiani



Nell’androne del palazzo di un quartiere popolare della periferia romana , durante una riunione condominiale, si avvicendano cinque donne mature, apparentemente sole. L’ambientazione è ai giorni nostri : ora, adesso. Queste donne di passaggio sul pianerottolo ci coinvolgeranno nel loro quotidiano con maniere affabili e confidenziali.

La signora Concetta fa da postino al figlio amministratore ed instaura un dialogo amichevole con i condomini allo scopo di intrattenerli e distrarli dal vistoso ritardo del figlio. La signora Elsa, un tempo sarta di successo e appassionata di ballo, si prodiga in improbabili consigli di sartoria d’altri tempi. Tanti aneddoti di gioventù..ma sarà tutto vero? La signora Bruna, la più anziana del gruppo, è una donna curiosa che gioca a Miss Marple e finisce sempre col dimenticare i suoi buoni propositi. La signora Ninetta, la più focosa e mediterranea, si esprime in dialetto pugliese. Ha un problema imminente con la pulizia dell’appartamento della figlia scapestrata e il suo nuovo fidanzato ;dovrà affrontarlo con il pubblico, cercando la soluzione più congeniale. La signora Anna, la portiera dello stabile, la più giovane e introversa delle cinque, sempre fuori posto e troppo indaffarata per occuparsi dei condomini. E il suo segreto..appassionante.

Il linguaggio dello spettacolo è semplice come lo sono i personaggi rappresentati ; le storie alle quali assisteremo sono ispirate a racconti realmente accaduti alle donne che mi hanno portata a scrivere e rappresentare questi monologhi comici.



Numero massimo di partecipanti 30



Info 3383609134

Spettacolo e aperitivo 13 euro