Spettacolo teatrale "Sos smog"

Domenica 14 Gennaio 2024, alle 15,30, presso il Teatro di Documenti, Via N. Zabaglia, 42 (zona Testaccio) va in scena lo spettacolo per bambini “SOS Smog”, il nuovo spettacolo scritto, diretto e musicato da Andrea Lami.



Con Andrea Lami, Andrea De Luca, Federica Pallozzi Lavorante, Greta Polinori, Eleonora Zepponi , Giuseppe Coppola. Con il coinvolgimento dei piccoli spettatori…. e al termine dello spettacolo: merenda.



Lo spettacolo S.O.S. Smog è uno spettacolo per bambini che ci racconta quanto è importante per l’essere umano capire che ha potere, il potere di cambiare il mondo. Di salvarlo. La vicenda si apre con “Tempo”, un personaggio anziano e potente che riunisce le quattro figure temporali, le “Quattro Stagioni”.



C’è una grave minaccia che incombe sul mondo, il figlio della Nebbia e del Fumo si è risvegliato e minaccia di distruggere tutto con il suo inquinamento. Il suo nome è Smog. Riusciranno i personaggi a impedire la sua ascesa?



I toni dello spettacolo attraversano le più variegate emozioni dell’essere umano, in un turbinio di battute, giochi e interazioni col pubblico e soprattutto canzoni. Quello che lo spettacolo vuole trasmettere è la possibilità di cambiare rotta. La possibilità che ha ognuno di noi per fare qualcosa per il mondo, con le azioni quotidiane, perchè in fin dei conti, anche se sembra così grande, nel nostro piccolo, è la nostra casa.



Durata: 50 minuti Età: 2-11 anni Costo: 8 euro (+ 3 euro di tessera solo per gli adulti) Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134



https://www.eventibambinidiroma.it/