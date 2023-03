Spettacolo teatrale per bambini "Tu si que... Disney - Show" in zona Nomentana

Venerdì 31 marzo alle 21.00, Sabato 1 aprile, alle 21,00 e Domenica 2 Aprile alle 18 presso ArteAtrio - via N.M. Nicolai, 14 (via Nomentana) va in scena lo spettacolo per bambini "Tu sì que Disney Show" della compagnia teatrale Bolle Spaziali.



La fiaba è rappresentata mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Lo spettacolo inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



Anche il mondo Disney ha deciso dopo la pandemia di aggiornarsi e ha creato uno Show, anzi per la precisione un Talent … dove personaggi Disney che non si vedono da un po’ sul grande schermo tornano su un palco e si rimettono in gioco mostrando al pubblico quelli che sono i loro nuovi talenti.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 10+2 gli adulti e 8+2 i bambini fino ai 10 anni



Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/

Instagram https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/

Facebook https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

TikTok https://www.tiktok.com/@eventibambinidiroma



I prossimi spettacoli saranno:



- Domenica 16 Aprile ore 11,15 "La spada nella Roccia", Teatro Tirso - Via Tirso, 89 (Viale Regina Margherita)