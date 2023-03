Spettacolo teatrale per bambini "Tu sì que Disney Show" a Parioli

Domenica 12 marzo, alle 17,00, presso l'Associazione Culturale Per Fare Tutto - via B. Oriani 67 (zona Parioli va in scena lo spettacolo per bambini "Tu sì que Disney Show" della compagnia teatrale Bolle Spaziali.



La fiaba è rappresentata mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Lo spettacolo inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



È la storia di un gigante che non vuole far giocare i bambini nel suo giardino perché odia il prossimo e vorrebbe tenere tutte le cose belle per sè.

Costruisce un muro dietro il quale c’è il suo magnifico giardino pieno di alberi e fiori, i bambini saranno costretti a giocare per strada in mezzo alle macchine e allo smog. Passano i mesi e lui vede che i giardini dei vicini fioriscono, arriva la primavera e nel suo invece c’è solo freddo ed inverno. Quindi si rende conto che solo rompendo il muro e facendo giocare i bambini nel suo giardino la primavera sarebbe finalmente tornata.

Allora il gigante ed i bambini rompono insieme il muro e giocheranno da ora in poi sempre nel giardino….il gigante da egoista diventa buono.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 10 euro solo per i bambini



I prossimi spettacoli saranno:



- Sabato 18 marzo ore 16 e Domenica 19 marzo ore 11 "Kokopelli" - Teatro Ar.Ma, via Ruggero di Lauria, 22 (Prati)



- Domenica 19 marzo ore 11.15 "Il mago di Oz" -Teatro Tirso - Via TIrso, 89 (Regina Margherita)