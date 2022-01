Spettacolo teatrale per bambini "Rimimando"

Sabato 29 gennaio, alle 16,00, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo per bambini "RIMIMANDO" di e con Massimiliano Maiucchi e Mimo Sasha



"Per dar corpo alle parole:

dalle mani, nasce il sole."



Massimiliano Maiucchi è un artista molto noto a Roma, che da vent’anni propone spettacoli di teatro, clowneria, magia e musica. Massimiliano ha un vero e proprio ”pallino” per le filastrocche che ama non solo cantarle ma anche raccontarle, mimarle, drammatizzarle e rappresentarle sul palco con dei libroni artigianali pop-up da lui stesso creati.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 8 euro adulti e 6 euro bambini

Prenotazione obbligatoria: petracheng@yahoo.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/



Facebook https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma