Sabato 12 novembre 2022, alle 16,00, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo teatrale per bambini "Le bugie di Pinocchio" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Jano Di Gennaro e Francesca Piersante.



Ecco il nuovissimo spettacolo, tratto da una delle storie più amate di sempre.



Geppetto è un bravissimo falegname, talmente bravo da creare un burattino di legno che sembra proprio un bambino. La bontà di Geppetto verrà premiata dalla fata Turchina che darà a Pinocchio la possibilità di diventare un bambino vero…. Ma Pinocchio sarà bravo abbastanza da meritare il premio della fata?



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 9 euro

Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/



Lo spettacolo si replicherà il giorno seguente

- Domenica 13 Novembre ore 11:30 “LE BUGIE DI PINOCCHIO” - TEATRO ABARICO - via dei Sabelli, 116 (zona S. Lorenzo)





- Sabato 26 novembre ore 16 "Prezzemolina" - Teatro Ar.Ma - via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati)