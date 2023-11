Spettacolo teatrale per bambini "Kokopelli"

Sabato 16 dicembre alle 16 presso l'Ar.Ma Teatro, va in scena lo spettacolo per bambini "Kokopelli" messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali, tratto dal libro di Rodolfo Martinez edito dalle Edizioni Il Ciliegio. Con Tina Angrisani, Giulia Balbi, Nicolas Paccaloni e Francesca Piersante. Riadattamento Vasco Meddi.



Una storia senza tempo, in un mondo selvaggio e magico, Pewee una bambina Hopy vivrà una fantastica avventura. I suoi compagni di gioco sono sempre stati gli animali, gli alberi fino al giorno in cui incontra Kokopelli, un personaggio bizzarro che la condurrà in un viaggio meraviglioso attraverso la fantasia, la dolcezze e le note di un flauto.



Durata: 50 minuti Costo: 8 euro, per gruppi scolastici 6 euro



Prenotazione obbligatoria:

info@eventibambinidiroma.it

tel. 3383609134

I prossimi spettacoli saranno:



– 17 dicembre ore 17 “Favola di Natale” – Teatro Studio Sei – via Grammichele, 22 b/d (zona Borghesiana)