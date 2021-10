Il gigante egoista al Teatro Testaccio

Spettacolo tratto dalla fiaba immortale di Oscar Wilde. è la storia di un gigante che non vuole far giocare i bambini nel suo giardino perché odia i bambini e vorrebbe tenersi tutte le cose belle per sè.

Costruisce un muro dietro il quale c’è il suo magnifico giardino pieno di alberi e fiori. I bambini saranno costretti a giocare per strada in mezzo alle macchine e allo smog. Passano i mesi e lui vede che i giardini dei vicini fioriscono, arriva la primavera e nel suo invece c’è solo freddo ed inverno. Quindi si rende conto che solo rompendo il muro e facendo giocare i bambini nel suo giardino la primavera sarebbe arrivata.

Allora il gigante ed i bambini rompono insieme il muro e giocheranno sempre nel giardino….il gigante da egoista diventa buono.



La fiaba è rappresentata mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Lo spettacolo inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.

Lo spettacolo ha una durata di 50 minuti ed è recitato da 3 attori professionisti.





per bambini da 3 anni in su

