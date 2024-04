Spettacolo teatrale per bambini "Hercules"

Vi presentiamo uno spettacolo unico che non potete perdere! Un'avventura emozionante che coinvolgerà grandi e piccini in un viaggio indimenticabile con il mitico Hercules. Venite al Teatro Tirso De Molina e lasciatevi trasportare in un mondo di magia e divertimento. I vostri bambini rimarranno incantati dalle performance straordinarie e coinvolgenti che li aspettano. Un'esperienza che non dimenticheranno facilmente.

Sabato 13 aprile 2024, alle 15,00, presso il Teatro Tirso, Via Tirso, 89 (zona Regina Margherita) a grande richiesta ci sarà la replica straordinaria dello spettacolo per bambini “Hercules” della compagnia teatrale Gatta Nera, regia di Olimpia Alvino.



La storia narrata con ironia e un pizzico di follia di uno dei più grandi eroi della mitologia. Ercole, un semidio che ignaro delle sue origini, si sente continuamente diverso dagli altri e non ne capisce il motivo. È prima di tutto un ragazzo, che ancora non sa chi è o cosa farà di se stesso. La diversità può avere molte forme; a 16 anni ciascuno di noi è “diverso”. Solo con l’aiuto di buoni amici e maestri ancora migliori potrà affrontare con coraggio le “fatiche” della vita per trovare la sua strada, imparando a riconoscere i suoi sentimenti e a difenderli con tutte le sue forze.



Età: 2-11 anni

Costo: 10 euro

Prenotazione obbligatoria

info@eventibambinidiroma.it | 3383609134