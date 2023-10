Spettacolo teatrale per bambini "Grimm Collection" a Borghesiana

Domenica 15 Ottobre ore 17, presso il Teatro Studio Sei, Via Grammichele, 22 b/d (zona Borghesiana) va in scena lo spettacolo per bambini “Grimm collection” messo in scena dalla compagnia teatrale Bolle Spaziali con con Roberta Anna, Tina Angrisani e Francesca Piersante.



E’ uno spettacolo che racchiude la lettura e l’interpretazione di 6 favole dei Fratelli Grimm: Biancaneve, Cenerentola, Rosaspina, il Flauto Magico, Hansel e Gretel e la Piccola Fiammiferaia.



La particolarità di questo spettacolo è quella di unire la narrazione alla rappresentazione scenica e soprattutto ci sarà la partecipazione e l’interazione con i bambini del pubblico che si ritroveranno a far parte della storia.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni



Per info e prenotazioni:

www.eventibambinidiroma.it

3383609134



I prossimi spettacoli saranno:



– Sabato 28 ottobre ore 16 “L’incantesimo di Smemorella” – Teatro Arma – Via Ruggero di Lauria, 22 (Prati)



– Domenica 29 ottobre ore 11.30 “L’incantesimo di Smemorella” – Teatro Abarico – Via dei Sabelli, 116 (Prati)