Spettacolo teatrale per bambini "favola di natale" a Testaccio

Domenica 19 Dicembre 2021, alle 15,30, presso il Teatro Lysistrata, via A. Vespucci, 40 - zona Testaccio va in scena lo spettacolo per bambini "Favola di Natale".



È la storia di un signore avaro e burbero che non crede nella magia della festa di Natale. Grazie all'aiuto di simpatici spiriti si renderà conto di aver sbagliato e diventerà buono e generoso.



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



Lo spettacolo è della compagnia teatrale Bolle Spaziali

con Tina Angrisani, Gaetano Marsico e Giulia Balbi.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 7 euro adulti e 6 euro bambini (+ tessera di 2 euro )



