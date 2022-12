Spettacolo teatrale per bambini "Favola di Natale"

È la storia di un signore avaro e burbero che non crede nella magia della festa di Natale. Grazie all'aiuto di simpatici spiriti si renderà conto di aver sbagliato e diventerà buono e generoso.



La particolarità di questo spettacolo è quella di unire la narrazione alla rappresentazione scenica e

soprattutto ci sarà la partecipazione e l’interazione con i bambini del pubblico che si ritroveranno a far parte della storia.



Lo spettacolo è rappresentato mediante un allestimento scenico vivace, con colori e musiche coinvolgenti. Inoltre offrirà ai bambini spettatori la possibilità di interagire verbalmente durante alcune scene della rappresentazione.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 9 euro

Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134

https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/



I prossimi spettacoli saranno:



-Domenica 11 dicembre ore 11.30 “Favola di Natale” - teatro Abarico - via dei Sabelli, 112 (zona S. Lorenzo)



- Domenica 11 Dicembre ore 17:30 “Grimm Collection” - Teatro Villa Lazzaroni - Via Appia Nuova, 522 (zona Tuscolana)



- Venerdì 16 Dicembre ore 20, Sabato 17 dicembre ore 20, Domenica 18 dicembre ore 17 “Lo Schiaccianoci” - Teatro Ygramul - via N.M. Nicolai, 14 (San Basilio)