Spettacolo teatrale per bambini "Didi e le sue paure"

Sabato 21 ottobre e Domenica 22 ottobre alle 18 presso il Teatro Tor Di Nona, Via degli Acquasparta, 16 (Roma Centro) andrà in scena lo spettacolo “Didi e le sue paure” con Miriam Cappa. Scritto e diretto da Ester Montalto.



Didi è una bambina gioiosa che vuole sempre giocare.

Come ogni sera arriva il momento di spegnere la luce e andare a dormire, ma Didi non vuole perché ha paura del buio.

Pian piano Didi riesce a spegnere la luce… BOOM! Improvvisamente lo spazio si trasforma e le pareti calde e accoglienti della stanza diventano mostruose.

Come fare? Bisogna affrontare con coraggio le proprie paure! Così ha inizio un lungo viaggio fatto di prove ma anche di nuove amicizie.

Per superare i diversi ostacoli, Didi si troverà ad essere un cowboy che lotta contro piante carnivore, a superare la claustrofobia, a ballare con una simpaticissima marionetta, ad affrontare un traffico mostruoso.

Ballando mille danze diverse, con l’aiuto dei bambini riuscirà a ritrovare la sua amica marionetta che aveva perduto durante il lungo viaggio.

Appena Didi troverà la sua amica, sarà pronta per poter “dormire sonni sereni” nella sua stanza; risvegliandosi la mattina seguente capirà di aver sconfitto le sue paure.



Uno spettacolo dolce e buffo, realizzato da azioni, caratteri e personaggi che si serve solamente della gestualità, invece che della parola e che parla di fragilità, e della straordinaria capacità che hanno i bambini, di usare il sogno e l’immaginazione per affrontare e superare tutte le loro paure.

Bambini che hanno paura del buio o di sbagliare; bambini riluttanti a provare qualcosa di nuovo, insicuri nelle scelte, che temono di stare da soli o di stare con altri: le paure dei bambini hanno volti diversi. E, sia che prendano le sembianze di un mostro nell’armadio o nascano da nuove situazioni sociali, con gli amichetti a scuola o nelle competizioni, l’ansia che li assale è esasperante.

Alle volte la fantasia offre speciali strumenti e strategie estremamente efficaci per superare le ansie e le paure dei bambini, e la nostra protagonista troverà durante lo spettacolo la strada per superarle in maniera autonoma e costruttiva.

Attraverso il linguaggio leggero e frizzante, le avventure di Didi e della marionetta Dodi, saranno accompagnate da un forte senso dell’umorismo, da una dolcezza profonda e da una grande attenzione verso il pubblico che non mancherà di essere attivamente coinvolto durante tutta la rappresentazione.



I prossimi spettacoli saranno:



– Sabato 28 ottobre ore 16 “L’incantesimo di Smemorella” – Teatro Arma – Via Ruggero di Lauria, 22 (Prati)



– Domenica 29 ottobre ore 11.30 “L’incantesimo di Smemorella” – Teatro Abarico – Via dei Sabelli, 116 (S. Lorenzo)



Biglietto unico: 9 euro



Per info e prenotazioni:

www.eventibambinidiroma.it

3383609134