"Corrado l'astronauta e i pirati dei buchi", spettacolo teatrale per bambini

Sabato 2 aprile, alle 16, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo teatrale per bambini "Corrado l'astronauta e i pirati dei buchi"



Riuscirà la fantasia di un bambino a salvare gli abitanti della Terra? Uno straordinario viaggio ricco di incontri e sorprese: topini lunatici che coltivano crateri, mucche di Marte che producono gorgonzola, pirati spaziali che rubano il prezioso "niente" e lasciano a tutti la macchina del "tutto tutto".



Dalla fertile penna di Massimiliano Maiucchi, animatore, giocoliere e attore di teatro, una raccolta di filastrocche dedicate ai giochi: da fare da soli o in compagnia, a casa, al mare, per strada...



Massimiliano Maiucchi da oltre 30 anni lavora con i bambini, è un clown, un ludotecario, un giocoliere, un cantastorie, uno scrittore di filastrocche e di canzoni, un attore di teatro e di televisione.



In questi anni ha sviluppato un linguaggio comico, fantasioso e ludico e lo ha applicato ai suoi giochi, alle sue clownerie e ai suoi racconti. L'uso della rima lo ha portato a scrivere centinaia di filastrocche, molte delle quali pubblicate nei suoi libri.



Nel suo spettacolo la filastrocca viene mimata, cantata e drammatizzata con il supporto di libroni pop-up, guanti animati, oggetti e pupazzi.