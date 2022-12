Spettacolo teatrale per bambini "Christmas 4 you"

Domenica 18 Dicembre 2022, alle 11,15, presso il Teatro Tirso de Molina, Via Tirso 89 - zona Corso Trieste va in scena lo spettacolo per bambini "Christmas 4 you".



In una New York frenetica e celebrante, dove tutto è forte e vivo più che mai, Elton, John, Mariah e Carrie si ritrovano a vivere insieme. Il Natale è ormai alle porte e presto ognuno raggiungerà i propri cari… diciamo… Condividendo alcune loro esperienze e pezzi di vita, i quattro amici scopriranno a suon di musica, cori, coreografia e gag divertenti che cosa rappresenta per loro il Natale. Ma come e dove trascorreranno il loro Natale?



Lo spettacolo è della compagnia teatrale GattaNera Teatro

Adattamento e regia: Gianluca Cecconello

con: Gianluca Cecconello, Antonietta Garardo, Loris Losciale, Jessica Tavanti



Durata: 1 ora

Costo: 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/



I prossimi spettacoli saranno:





“Lo Schiaccianoci - Il viaggio di Clara” - Spazio Arteatrio - via N.M. Nicolai, 14 (San Basilio)