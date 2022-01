Spettacolo teatrale per bambini "cercasi befana"

Giovedì 6 gennaio alle 11 presso il Teatro Anfitrione (via di San Saba, 24 - Aventino) ci sarà lo spettacolo per bambini "Cercasi Befana" messo in scena dalla compagnia teatrale Giù di su per giù.



Cosa accadrebbe se, a pochi mesi dall'Epifania, la Befana decidesse di andare in pensione? Bisognerebbe trovare una sostituta per salvare una delle feste più attese dai bambini. Serve però una rigida formazione che prevede il dover imparare ad imbruttirsi e a volare usando una scopa. La domanda è: cosa è bello e cosa è brutto? Sono questi gli interrogativi sui quali questa lettura ci porta a riflettere per far diventare tutti i bambini adulti liberi. Il libro da cui è tratto questo spettacolo sostiene la parità di genere e l'importanza di avere le stesse opportunità per uomini e donne. Riuscirà l'aspirante Befana Mia in questa magica sfida?



Scritto e diretto da Giorgio Volpe.

Con Camilla Bianchini, Gisella Cesari e Giorgio Volpe.

E con la voce di Marina Locchi.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 8 euro adulti e 6 euro bambini



Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/



