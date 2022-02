Spettacolo teatrale per bambini "C come canzone"

Sabato 5 febbraio, alle 16, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo per bambini "C come Canzone" con Massimiliano Maiucchi e Alessandro D'Orazi.



Un concerto per cantare, ballare e giocare tra le rime e le note; perché nelle parole si nasconde la musica e nella musica si ritrovano le parole. Libroni pop-up,canzoni da mimare, scenette comiche e pupazzi accompagnano le canzoni e i bambini saranno chiamati più volte a partecipare, attraverso domande, drammatizzazioni coreografiche e cori.



Massimiliano Maiucchi è un artista molto noto a Roma, che da vent’anni propone spettacoli di teatro, clowneria, magia e musica. Massimiliano ha un vero e proprio ”pallino” per le filastrocche che ama non solo cantarle ma anche raccontarle, mimarle, drammatizzarle e rappresentarle sul palco con dei libroni artigianali pop-up da lui stesso creati.



Durata: 50 minuti

Età: 2-8 anni

Costo: 8 euro adulti e 6 euro bambini

Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/



Facebook https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma