Spettacolo teatrale per bambini "Babbo Natale ha dormito troppo"

Sabato 11 dicembre 2021, alle 16,00, presso la Parrocchia San Saba, Via di San Saba, 19 (zona Aventino) va in scena lo spettacolo per bambini "Babbo Natale ha dormito troppo" messo in scena dalla compagnia teatrale L'orto delle fate con Linda Di Pietro e Alberto Ferretti.



Tutto sembra procedere per il meglio nell’Incantevole casa del Natale: le letterine, pacchi e pacchetti, fiocchi e addobbi, anche i dolcetti sono pronti ma…è quasi Natale e di Babbo Natale nessuna traccia. Che sorpresa per i suoi aiutanti scoprire che la sveglia di Babbo Natale non ha suonato, è quasi la vigilia e non c’è niente di pronto! Solo i bambini potranno trovare il modo per salvare Babbo Natale dai guai. Un esilarante e originalissimo spettacolo in cui i piccoli spettatori sono costantemente coinvolti perché si possa giungere insieme al lieto fine.



Lo spettacolo mette l’accento sul significato profondo del Natale, sulla bellezza di condividere momenti ed emozioni, creare ricordi e mantenere le proprie tradizioni legate alle festività, qualsiasi esse siano.



Durata: 1 ora

Età: 2-8 anni

Costo: 8 euro adulti e 6 euro bambini

Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma

https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/



I prossimi spettacoli saranno il 18 dicembre ore 16 "Favola di Natale" alla Parrocchia San Saba (via di San Saba, 19 - zona Aventino), 19 dicembre ore 11.15 "Praticamente perfetta" La storia di Mary Poppins Teatro Tirso de Molina (via Tirso, 89 - Viale Regina Margherita), 19 dicembre ore 15.30 "Favola di Natale" al Teatro Lysistrata (via A. Vespucci, 40 - zona Testaccio)