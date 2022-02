Spettacolo teatrale per bambini "Aladdin - Il mistero della lampada"

Domenica di Carnevale, il 27 febbraio, ore 11.15 appuntament per vedere lo spettacolo piú emozionante della stagione dei piú piccoli. I bambini sono invitati a mascherarsi, perché le maschere più belle a fine spettacolo sfileranno sul palcoscenico.



Ne “Le mille e una notte” Sherazade incanta la morte con la magia del racconto; dalle sue parole sgorgano fiumi, mari, mostri, principesse, cavalieri e poveri disperati, geni potentissimi, vasi e lampada e misteriose. E ad un tratto prende forma il piccolo straccione non troppo di buone speranze che è Aladdin… Ma proprio questo ragazzo senza nessuna promessa è il diamante allo stato grezzo che può accedere alla caverna delle meraviglie e conquistare la lampada più famosa di tutti i tempi. Con l’amico genio e la scimmietta Abu sempre al suo fianco, nulla potrà fermarlo e riuscirà a conquistare il cuore della bella principessa Jasmine, che lotta per affermare la sua personalità e la sua indipendenza in un mondo fatto di regole che le stanno strette. Uno spettacolo pieno di magia e di canzoni (cantate dal vivo) per incantare la noia e, perché no, la morte, insieme a spettatori grandi e piccini.



Gallery



Scritto Diretto e Interpretato da Olimpia Alvino. Con: Olimpia Alvino, Magda André, Teresa Calabrese, Andrea Carpiceci, Leonardo Conte, Ramona Gargano, Davide Poggioni, Marco Pratesi. Compagnia: Gatta Nera Teatro