Spettacolo teatrale per bambini "La storia di Mary Poppins"

Domenica 19 Dicembre 2021, alle 11,15, presso il Teatro Tirso de Molina, Via Tirso 89 - zona Corso Trieste va in scena lo spettacolo per bambini "Praticamente Perfetta".



Chi di noi non ha mai fischiettato almeno una volta nella vita “Basta un poco di zucchero” o detto anche solo “Supercalifragilistichespiralidoso”?

Mary Poppins, la tata che tutti abbiamo sognato di avere, vola nuovamente sul palcoscenico per allietare grandi e piccini. Colei che con il solo schiocco delle dita mette tutto in ordine e ci fa saltare dentro un disegno per vivere le avventure più bizzarre e allegre.

Poi la magia di Walt Disney ci ha regalato una trasposizione cinematografica che dopo oltre 50 anni ancora non perde il suo fascino.

La compagnia “GattaNera Teatro” ha deciso di cimentarsi nel classico più classico che ci sia, partendo dai libri di P.L.Travers e strizzando l’occhio al famoso film.

Si raccontano così le avventure che la “Tata” più famosa al mondo fa vivere ai piccoli Jane e Michael Banks, lei, che arriva con il vento per far ritrovare alla loro famiglia quell’armonia che sembra essersi perduta…e che resterà fino a quando il vento non cambia.

Tra canzoni, balli, scene che cambiano, spazzacamini e parole inventate vivremo una storia senza tempo dove il vero protagonista è valore della famiglia e dove tutto sarà perfetto come la sua protagonista…una Tata “Praticamente perfetta”.



Lo spettacolo è della compagnia teatrale GattaNera Teatro

con Olimpia Alvino, Magda Andrè, Umberto Bianchi, Teresa Calabrese, Valerio Capitani, Stefano Dattrino, Antonia Garardo, Margherita Russo, Marco Pratesi.

Adattamento e Regia Marco Cavallaro



Durata: 1 ora

Costo: 10 euro a persona



