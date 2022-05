Spettacolo teatrale "Le storie nel Cilindro"

Sabato 7 maggio, alle 16,00, presso il teatro Ar.Ma via Ruggero di Lauria, 22 (zona Prati) va in scena lo spettacolo "Le storie nel Cilindro" con Alessio Rizzitello e Simone Ruggiero.

Lo spettacolo è realizzato con l’apporto di un attore sulla scena coadiuvato dall’ascolto di brani tratti dal repertorio classico e operistico.

Lo spettacolo viene strutturato con una drammatizzazione delle Favole di Esopo, Favole al Telefono e Fiabe lunghe un sorriso di Gianni Rodari, fiabe tratte da Le mille e una notte. La rappresentazione riesce attraverso una interazione diretta a coinvolgere il pubblico infantile presente.

“Una storia è una metafora della vita: oltrepassa il reale per condurci all’essenziale.” (Robert McKee)



Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/